Camion travolge tre auto e un carro funebre: bara in mezzo alla strada

La Strada statale 42 protagonista di uno spaventoso incidente stradale, in territorio comunale di Esine. Alle 14 di martedì 19 maggio, in una maxi carambola sono rimasti convolti cinque veicoli, tra cui tre auto, un carro funebre e un mezzo pesante, finito poi in una scarpata.

Per i soccorsi, oltre alle ambulanze, sono intervenute due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di un'autogrù, insieme a Polizia stradale e carabinieri.

Da una prima ricostruzione, pare che – viaggiando verso Breno – il camion non abbia frenato in prossimità di alcuni veicoli in coda davanti a un semaforo che regola il traffico a lato di un cantiere, finendo per travolgere tre auto e un carro funebre, che stava trasportando una bara poi finita sull'asfalto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Statale è rimasta a lungo bloccata per permettere i soccorsi. Cinque i feriti, maschi e femmine d'età compresa tra i 30 i 60 anni; nessuno è in gravi condizioni, ma due di loro sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale di Esine.