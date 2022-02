Schianto frontale, poi la carambola tra un furgone e 3 auto: gravissimi 2 fratelli

Maxi carambola tra 4 veicoli sabato sera verso le 22, lungo la Statale 42 in zona Toroselle a Esine. Per cause ancora da accertare, due fratelli marocchini – entrambi sulla cinquantina – mentre viaggiano in direzione di Edolo si sono schiantati frontalmente contro un furgoncino, che procedeva sul lato opposto di marcia. Un impatto terribile, che ha poi coinvolto altre due auto.

Ad avere la peggio sono stati i due fratelli 50enni, soccorsi in gravissime condizioni e portato d'urgenza in ospedale, uno al Civile di Brescia e l'altro all'ospedale di Varese: hanno riportato numerose lesioni e fratture, ma al momento non sembrerebbero in pericolo di vita. Le condizioni degli altri automobilisti invece non preoccupano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Breno, una squadra dei vigili del fuoco, tre autolettighe e due elicotteri del 118, decollati da Brescia e da Como.