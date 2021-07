Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: paura per una ragazza

L'improvvisa perdita di controllo, l'auto che sbanda e poi lo schianto a lato della carreggiata: si sono vissuti attimi di paura giovedì pomeriggio a Lonato del Garda. Erano da poco passete le 14.20, quando una 24enne è finita nel campo a lato della Provinciale 25 in zona Esenta, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Staffalo e il curvone di fronte alle casette residenziali di via La Pozza.

Per i soccorsi sono state inviate in codice rosso due ambulanze, i vigili del fuoco di Brescia e gli agenti della Stradale. La giovane è stata dapprima medicata sul posto, poi trasportata con l'autolettiga all'ospedale di Desenzano, dove – a circa un'ora dall'allarme al 118 – è stata ricoverata in codice giallo con serie lesioni dovute alla violenta decelerazione causata dallo schianto. Non è in pericolo di vita, fortunatamente.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente, sul quale sono in corso accertamenti. Sembra comunque che la giovane abbia fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli.