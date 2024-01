Tragico incidente: sbalzato dalla moto vola contro il guardrail. Morto a 47 anni

Tragico incidente stradale giovedì pomeriggio a San Giovanni Bianco (Bg):sulla Statale 470 in direzione San Pellegrino Terme ha perso la vita il 47enne Pier Ernesto Pesenti, residente in zona Roncaglia e operaio manutentore per la locale Comunità Montana. Era in sella alla sua moto Bmw quando, intorno alle 15.30, si è schiantato con una Volkswagen Golf che – a quanto pare – si stava immettendo sulla carreggiata principale. Indagini in corso sulla dinamica, affidate ai Carabinieri.

Sbalzato dalla moto, morto sul colpo

Nell'impatto Ernesto Pesenti è stato sbalzato dalla moto ed è finito rovinosamente contro il guardrail: troppo gravi le ferite riportate, è morto sul colpo. Solo ferite lievi per il conducente della Golf, 66 anni, sotto shock per l'accaduto. La centrale operativa ha allertato l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo: purtroppo non c'era già più niente da fare.

Il dolore della mamma e dei fratelli

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La salma di Pesanti è stata ricomposta e trasferita nella camera mortuaria del cimitero di San Giovanni Bianco: difficilmente la Procura disporrà ulteriori accertamenti, dunque a breve sono attese notizie sul funerale. Molto conosciuto in paese e non solo per il suo lavoro, Ernesto Pesenti lascia nel dolore la compagna Simona, la madre Pierangela, i fratelli Mirko e Michele.