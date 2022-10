Terribile schianto frontale: muore sull'auto guidata dal fratello

Ancora sangue sulle strade bresciane. Verso le 14.30 di oggi, lunedì 10 ottobre, un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Erbusco.

Per cause ancora da accertare, un furgone e una vecchia Fiat Punto si sono scontrati frontalmente lungo via Iseo.



Ad avere la peggio il 55enne, spirato sul posto. Era seduto sul lato passeggero della Punto guidata dal fratello, rimasto invece ferito in modo non preoccupante, così come il conducente del furgone: entrambi sono stati ricoverati al Civile di Brescia.