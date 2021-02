Donna sulla Maserati, uomo sulla Bmw: si schiantano, sono entrambi ubriachi

Nei giorni scorsi due automobilisti sono stati coinvolti in un incidente a Erbusco, lungo la Provinciale 11. Nessun dei due era rimasto ferito, ma adesso – a seguito dei controlli dei test per alcol e droga – sono finiti dei guai per guida in stato di ebbrezza: tutti e due, infatti, erano al volante dopo aver esagerato con gli aperitivi.

All'origine dell'incidente una mancata precedenza lungo la strada che da Erbusco porta a Iseo. Una donna della Bergamasca, al volante di una Maserati, si è immessa sulla Provinciale da una strada laterale, senza accorgersi che stava sopraggiungendo una Bmw guidata da un uomo residente in Franciacorta: quest'ultimo è riuscito a non centrare in pieno l'auto di lusso, ma l'impatto tra le fiancate è stato inevitabile.

Come scritto in precedenza, nessun ha riportato lesioni, ma ora sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: entrambi avevano un tasso alcolemico superiore al 1.0 g/l. La loro patente è stata sospesa.