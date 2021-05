Pauroso schianto in autostrada: quattro feriti, 3 sono gravi in ospedale

Ci sono almeno tre feriti gravi a seguito del violento tamponamento di venerdì notte in autostrada, sulla A4 in direzione Venezia tra i caselli di Rovato e Palazzolo, in territorio di Erbusco. Due le vetture coinvolte: una di queste guidata da un ragazzo di 22, nella seconda una famiglia con i genitori di 59 e 55 anni e la figlia di 31.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Seriate: i veicoli sono stati recuperati e trasferiti in un deposito di Capriolo. Sul posto anche l'automedica, l'infermierizzata e 4 ambulanze da Adro, Bornato, Capriolo e Palazzolo.

I tre feriti gravi sono stati trasportati al Civile e alla Poliambulanza, ricoverati in codice rosso: non destano preoccupazione invece le condizioni del quarto ferito, ricoverato in codice giallo in ospedale a Chiari. Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.