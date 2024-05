Brutto incidente e traffico nel caos: coinvolto anche un bambino di 6 anni

Traffico bloccato nella mattinata di oggi (sabato 4 maggio) lungo l’autostrada A4 per un brutto incidente avvenuto all’altezza di Erbusco, in direzione di Brescia. Si sarebbe trattato di uno schianto tra due auto in cui sono rimaste coinvolte in tutto 4 persone: due uomini di 51 e 59 anni, una 45enne e un bambino di 6 anni.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 10.20: sul posto è stata inviata un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale. Non ci sarebbero feriti gravi: solo per una persona si è reso necessario il trasporto, in codice verde, in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico: si segnalano code e rallentamenti tra lo svincolo di Palazzolo e quello di Rovato.

Code di oltre 10 chilometri anche nel tratto gardesano dell'autostrada: verso Verona, a causa di un cantiere stradale tra lo svincolo di Brescia Est e Desenzano, si registrano lunghe colonne di veicoli.