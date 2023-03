Travolto da un camion all'incrocio con la Provinciale: morto sul colpo

E' morto sul colpo nell'incidente dopo lo schianto con un camion: Enrico Molinari aveva 85 anni, lascia moglie e tre figli. Lo schianto giovedì poco prima di mezzogiorno, a Castiglione delle Stiviere, in località Gozzolina: è successo all'incrocio tra la Strada provinciale 9 (in quel tratto nota come Via Soldana) e Via Berettina.

L'incidente

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Castiglione, intervenuti per i rilievi. Sta di fatto che nell'impatto la vecchia Ford Fiesta di Molinari è andata completamente distrutta: per lui non c'è stato scampo. Solo ferite lievi a un braccio per il camionista, 56 anni: è stato ricoverato in codice verde a Castiglione, trasferito in ospedale da un'ambulanza di Soccorso Azzurro.

Sul posto anche l'automedica e i Vigili del Fuoco. Enrico Molinari abitava in Vicolo Gallo a Medole: era molto conosciuto in paese per la sua attività di volontariato, in particolare in oratorio e con la parrocchia. Non è la prima volta che in quel tratto stradale (la Sp9) si verificano incidenti, anche mortali.