Morto a 24 anni in un terribile incidente in scooter: chi era la vittima

È il 24enne Anas Driss El Yahyaoui la vittima del tragico incidente stradale avvenuto, venerdì pomeriggio, nel centro di Darfo Boario Terme.

Verso le 14, il giovane – di origini marocchine, ma da sempre in Valcamonica – era in sella al suo scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un’auto lungo via Roccole. Il 24enne sarebbe finito sotto la macchina che, pare, stava effettuando una manovra di svolta per entrare nel parcheggio di un ristorante: una dinamica terribile che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constare il decesso. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno, che hanno raccolto rilievi e testimonianze.



La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. L'auto era guidata da una turista lombarda di 53 anni: dovrà essere accertato se la donna abbia messo la freccia prima di svoltare e se Enes viaggiasse con il casco allacciato.