Lo strazio del papà: "Ciao Emi, sei stato e sarai sempre la luce della mia vita"

Sarà celebrato giovedì pomeriggio il funerale di Emiliano Magni, morto a 32 anni in un tragico incidente stradale a Casalmorano, in provincia di Cremona: abitava a Grontardo, sempre nel Cremonese, ma lavorava per la Foma spa, sede legale a Pralboino, addetto alla qualità nella divisione per la produzione di stampi a Lumezzane. Il giovane è rimasto coinvolto, giovedì scorso, in una paurosa carambola sulla Strada statale 498 mentre era in sella alla sua moto: sarebbe stato travolto e sbalzato dalla sella da una Volkswagen Polo a sua volta centrata poco prima da una Fiat 500. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri: come da prassi, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Giovedì pomeriggio il funerale

La camera ardente è allestita all'ospedale Maggiore di Cremona: visite consentite martedì dalle 14 alle 18, mercoledì dalle 8 alle 18, giovedì dalle 8. Il funerale sarà officiato giovedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Grontardo: si proseguirà poi per il cimitero locale. Emiliano Magni aveva perso la madre quando era ancora un bambino, stroncata da un tumore.

Lascia nel dolore il padre Giancarlo e la nonna Maria: “Tragicamente te ne sei andato – scrive il papà nel necrologio –. Ciao Emi, sei stato e sarai sempre la luce della mia vita. Salutami la mamma”. La famiglia non chiede fiori, ma donazioni all'associazione Solidarietà di Grontardo. Si unisce al cordoglio anche la società calcistica Cremonese, di cui Emiliano era un appassionato tifoso. Commosso omaggio anche allo stadio di Cremona: “Ciao Emiliano, vorremmo poterti ricordare così”, si legge in uno striscione esposto sabato in curva durante la partita con il Palermo.