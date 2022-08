Tragico schianto in scooter dopo una serata con i figli: così è morto Emanuele

Il dramma che è costato la vita a Emanuele Zanoletti, 49 anni Bedizzole, si è consumato nella notte tra venerdì e sabato, verso 00.30, a Lonato del Garda: in sella al suo scooter - su cui c’era anche la sua compagna - stava percorrendo la strada che scorre parallela alla tangenziale. Stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale della zona in compagnia dei suoi figli - un maschio e una femmina - poco più che ventenni.

Morto sotto gli occhi della compagna

La tragedia all’altezza del cento commerciale Il Leone: Zanoletti ha improvvisamente perso il controllo dello scooter Yamaha 50cc lungo un rettilineo, poi la sbandata e lo schianto contro il guardrail. Un impatto devastante e fatale per il 49enne: rianimato per oltre 30 minuti, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto davanti agli occhi della compagna che è stata la prima a soccorrerlo. La donna, che era caduta dalla sella prima della carambola, se l’è cavata con qualche trauma non di grave entità.

L'ultimo saluto

Le cause all’origine della sbandata sono al vaglio della polizia stradale e non si esclude che il 49enne possa aver accusato un malore. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario effettuare altri esami sul corpo del giovane padre: la salma è stata restituita a i familiari, che hanno così predisposto le esequie. L’ultimo saluto sarà celebrato alle 15 di lunedì nella parrocchia di Santo Stefano a Bedizzole.

Nato e cresciuto a Bedizzole, il 49enne da qualche anno si era trasferito a Castiglione delle Stiviere, dove abitava insieme alla compagna: lavorava come operaio metalmeccanico in un’azienda del paese mantovano. Oltre ai giovani figli, avuti da un precedente matrimonio, e alla compagna, lascia nel dolore i genitori.