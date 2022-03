Il dramma di Emanuela: tragico incidente, morta mentre tornava a casa dal lavoro

Tre le vetture coinvolte nella folle carambola e altrettanti feriti di cui uno in gravissime condizioni: e poi il dramma di Emanuela Rubini, 54 anni, morta sul colpo nello schianto. E' la cronaca del tragico incidente che si è consumato martedì pomeriggio a Pozzo d'Adda, nel Milanese: la vittima, madre di una ragazza di 19 anni, abitava a Terno d'Isola (Bg) e stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.

Era a bordo della sua Lancia Y nuova fiammante, acquistata solo pochi giorni fa e di cui andava già tanto orgogliosa. Tutto è successo intorno alle 17.30 in Via Leonardo Da Vinci, non lontano dalla zona industriale alla periferia del paese. La ricostruzione della dinamica spetta ai carabinieri di Pioltello e Vaprio d'Adda, a cui sono stati affidati i rilievi con il supporto della Polizia Locale.

Il drammatico schianto

Da quanto si apprende, si sarebbe trattato di uno schianto frontale in cui è rimasta coinvolta la Lancia Y di Rubini e una Seat Ibiza guidata da un ragazzo di 28 anni, residente a Pozzo d'Adda, trasferito in elicottero al Niguarda di Milano, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Solo un grande spavento, invece, per una donna di 40 anni (anche lei residente a Pozzo), trasferita in ospedale a Melzo per accertamenti, in quanto in stato interessante.

Disposta l'autopsia

Sul posto, oltre a carabinieri e locale, anche due ambulanze di Croce Azzurra e Croce Bianca, l'elicottero decollato da Milano, i Vigili del Fuoco dei comandi provinciali di Milano e Bergamo. Sono stati loro a liberare i feriti dalle lamiere, e a estrarre il corpo senza vita della povera Emanuela: come detto, morta nel colpo dopo lo schianto. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia. Prima di sera la triste notizia si era già diffusa in tutto il paese. Emanuela Rubini lascia nel dolore la figlia Giulia, appena 19enne, le sorelle Elisabetta e Silvia, la madre Ida.

“La violenza di questo addio è straziante, ora il vuoto assoluto – scrive su Facebook un'amica di Emanuela – Sei passata lieve, dolce e gentile nella vita di tutti noi che ti abbiamo conosciuta. Il tuo sorriso resterà indelebile per chi ha avuto la fortuna di condividere anche solo un attimo della tua vita”.