Incidente dopo la serata con gli amici, Elia muore a soli 23 anni

È morto mentre rincasava in moto, dopo una serata trascorsa in compagnia degli amici. Questo il tragico destino di Elia Martinelli: aveva solo 23 anni e viveva a Tavernola, comune della sponda bergamasca del Lago d'Iseo.

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a Predore, poco fuori il centro abitato. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Clusone, che si sono occupati dei rilievi. Per cause da chiarire, il 23enne avrebbe perso il controllo della due ruote, finendo per schiantarsi contro un grosso albero che costeggia la statale 469. Un impatto devastante e fatale: per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Ferito, ma pare in maniera non grave, anche il 21enne che viaggiava sulla due ruote insieme a Elia Martinelli. Il ragazzo, dopo le prime cure, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.