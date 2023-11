Auto sbanda e si ribalta: donna soccorsa dall'eliambulanza

Pauroso schianto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 novembre, a Edolo: un'auto, con a bordo un uomo di 85 anni e una donna di dieci anni più giovane, si è ribaltata mentre percorreva via Valeriana. A scatenare la carambola l'improvvisa sbandata della vettura, avvenuta per cause ancora da accertare.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: all'origine dell'incidente potrebbe esserci una distrazione, come un malore o un colpo di sonno. L'allarme è stato lanciato, poco dopo le 12.30, in codice rosso, poi fortunatamente derubricato in codice giallo: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica e anche l'elisoccorso decollato da Brescia.

Ad avere la peggio sarebbe stata la 75enne, che viaggiava sul sedile del passeggero: estratta dall'abitacolo e poi affidata ai sanitari del 118, è stata trasferita al Civile di Brescia a bordo dell'elicottero del 118. Il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per soccorrere la coppia e per la messa in sicurezza della carreggiata. Non risulta il coinvolgimento di altri mezzi: l'auto, ribaltata su se stessa, è andata in gran parte distrutta.