Coppia di anziani travolta da un'auto: lui è gravissimo

Un uomo di 83 anni e una donna di 82 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano via Gennaro Sora a Edolo. L'83enne avrebbe rimediato un grave trauma cranico: è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Meno gravi le ferite della donna, di un anno più giovane: è stata ricoverata - in codice giallo - nel nosocomio di Esine.

L' incidente verso le 14 di oggi (mercoledì 24 gennaio): sul posto sono intervenute un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Ancora da chiarire la dinamica: è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Stando a una prima ricostruzione, i due anziani sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada lontano dalle strisce pedonali e nei pressi di una curva: la donna al volante della macchina, che viaggiava a velocità contenuta, se li sarebbe trovati di fronte all'improvviso e non avrebbe potuto far nulla per evitarli.