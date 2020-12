Paura sulla Statale: ruota sulla neve, auto si ribalta

Tanto spavento, ma per fortuna nessun ferito lungo i tornati della Statale 42: verso le 14 di lunedì un'auto si è ribaltata tra Edolo e Monno, finendo ruote all'aria. Fortunatamente in quel momento non transitavano altre vetture e il conducente dell'auto è uscito autonomamente dall'abitacolo senza riportare gravi conseguenze e ferite.

Immediato l'allarme: sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia per le operazioni di messa in sicurezza della strada e dell'auto. Segnalate lunghe code tra Edolo e Monno.