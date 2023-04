Sbalzato dalla moto si schianta con un'auto: ragazzino in prognosi riservata

Sono gravi le condizioni del ragazzino di 16 anni rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale, nel primo pomeriggio di mercoledì a Edolo: erano circa le 13 quando in Via Marconi (in quel tratto già Strada statale 42) il giovane, in sella alla sua moto, si è schiantato con un'auto che in quel momento stava facendo in versione e non avrebbe rispettato la precedenza.

L'incidente

Il ragazzo ha provato a frenare ma la moto è scivolata a terra, complice l'asfalto bagnato dalla pioggia: così facendo è finito con la sua due ruote contro la fiancata dell'auto, un'utilitaria guidata da una donna (rimasta illesa). Soccorso da ambulanza e automedica, è stato prima trasferito in ospedale a Esine e poi al Civile.

Avrebbe riportato traumi al torace e all'addome e sarebbe già stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Ha passato la notte, ma è ancora ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, con il supporto della Polizia Locale.