Frontale all'imbocco della galleria: code chilometriche sulla Statale

Code chilometriche sulla Statale 42 del Tonale, nella serata di giovedì, a causa di un frontale tra due auto avvenuto verso le 20.30, all'imbocco della galleria asburgica di Edolo (lato nord). A scontrarsi un'utilitaria Opel e un monovolume Ford. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.



Pesantissime le ripercussioni sul traffico: su quel tratto di Statale, che lì prende il nome di via Folonari, spesso bisogna procede a senso alternato anche normalmente, vista la carreggiata ristretta. L'incidente ha definitivamente mandato in tilt la viabilità e, nell'arco di pochi minuti, si sono formate code chilometriche, in attesa che venissero rimossi i mezzi incidentati. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia dei carabinieri.