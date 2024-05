Giovane padre morto all'alba in tangenziale: stava andando al lavoro

Come tutte le mattine, o quasi, era sveglio prima dell'alba per andare al lavoro: partito da Ponti sul Mincio, dove abitava con la famiglia, si stava muovendo in direzione del lago di Garda. E proprio sul lago ha trovato la morte: lunedì prima delle 5.30 si è schiantato contro il jersey in cemento del cantiere stradale sul cavalcavia dello svincolo di San Martino della tangenziale Ss11, in territorio di Desenzano del Garda. È stato sbalzato dalla sua moto Kawasaki per diversi metri di distanza: il mezzo è finito sulla carreggiata sottostante. Il povero Edoardo Rigucci è morto sul colpo.

Il drammatico incidente

Sposato e padre di un giovane figlio, aveva solo 45 anni, compiuti a febbraio: a nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari di automedica e ambulanza. Al loro arrivo era già morto. La salma è già stata riconsegnata ai familiari, che potranno così organizzare i funerali: oltre alla moglie e al figlio, lascia nel dolore anche una sorella. Su quanto accaduto indaga la Polizia Stradale di Desenzano, intervenuta per i rilievi con il supporto della Polstrada di Iseo. La magistratura ha già fatto sequestrare il mezzo coinvolto nel sinistro: sono in corso ulteriori accertamenti anche sul cantiere, per verificare se fosse stato effettivamente ben segnalato (a tal proposito: in giornata sono stati posizionati nuovi cartelli stradali, oltre che sostituiti i jersey in cemento).

Edoardo Rigucci era originario di Roma ma da una vita abitava a Ponti sul Mincio. Qui si era trasferito giovanissimo insieme ai genitori, entrambi scomparsi: una famiglia molto conosciuta in paese e non solo. Proprio al padre Gino erano stati intitolati, lunedì sera, gli alloggi sociali appena ristrutturati grazie a una donazione dell'associazione Antica Sagrà di San Nicolò: al taglio del nastro erano presenti anche Edoardo Rigucci, il figlio, la moglie e la sorella.