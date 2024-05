Incidente all'alba: chi è il motociclista morto in tangenziale

Mentre era in sella alla sua moto Kawasaki si è schiantato contro le barriere che delimitano un cantiere stradale, allestito all’altezza dello svincolo della SP11 per San Martino, in territorio di Desenzano. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al motociclista, sbalzato dalla sella e atterrato sull’asfalto parecchi metri più avanti: si chiamava Edoardo Rigucci e viveva a Ponti sul Mincio, comune mantovano del basso Garda. Classe 1979, aveva compiuto 45 anni lo scorso febbraio: sposato e padre di un figlio, era originario di Roma. A nulla sono serviti, purtroppo, i soccorsi tempestivi: all'arrivo dei volontari della Croce Rossa di Rivoltella, il giovane padre era già morto, deceduto sul colpo a seguito del tremendo schianto.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Desenzano - intervenuta per i rilievi con il supporto dei colleghi di Iseo - il 45enne viaggiava in direzione di Brescia e non si sarebbe accorto della barriera in cemento del cantiere Anas che interessa il cavalcavia di San Martino.

Tra l'altro la zona soggetta a lavori si trova a poca distanza da un altro cantiere: quello allestito in questi giorni a seguito del pauroso schianto avvenuto poche centinaia di metri più avanti - tra Sirmione e Peschiera - in cui hanno perso la vita due camionisti: Costel Blanaru (53 anni) e Renzo Roberto Leita (65 anni). La strada è stata chiusa all’altezza di San Martino della Battaglia e il traffico deviato sulle arterie secondarie: si segnalano lunghe code e rallentamenti.