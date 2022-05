Terribile frontale, ragazzo muore in un inferno di lamiere: chi era la vittima

Morto sul colpo, a 25 anni: schiacciato dalle lamiere della Opel Corsa che stava guidando, a seguito del terribile schianto frontale con l'Audi Q5, che viaggiava in direzione opposta, sabato sera a Desenzano sulla Strada provinciale 11, a poche centinaia di metri dalla galleria San Zeno di Lonato. Un morto e 5 feriti: l'unica vittima è il 25enne Dumitru Duia, di nazionalità moldava ma domiciliato a Modena. Come detto è morto sul colpo, dopo l'incidente: la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Desenzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La ragazza che era con lui, 26 anni e di origini rumene, è ricoverata in Poliambulanza in prognosi riservata: incastrata tra le lamiere, è stata liberata dai Vigili del Fuoco e poi trasferita in ospedale in elicottero, ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita: è sempre rimasta cosciente, e questa non può che essere una buona notizia.

Un morto e cinque feriti

Era intrappolato tra le lamiere anche il conducente dell'Audi: insieme a lui altre tre persone, la sua compagna e un'altra coppia, tutti residenti a Desenzano e dintorni, di età compresa tra i 50 e i 55 anni. Sono stati ricoverati negli ospedali di Desenzano e Montichiari, in Poliambulanza e al Civile: nessuno è in gravi condizioni. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale dei distaccamenti di Darfo e Desenzano. I mezzi sono stati sequestrati, mentre si attendono gli esiti dei referti tossicologici – una prassi in caso di incidente – e dei rilievi dinamici.

La dinamica da chiarire

La dinamica è ancora da chiarire nei minimi dettagli. La Opel di Duia viaggiava verso Brescia, l'Audi verso Desenzano: una delle due vetture ha sbandato, in curva, forse durante un sorpasso (ma è soltanto un'ipotesi). Da lì a poco, era circa mezzanotte, il violentissimo incidente frontale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, sia all'ingresso della galleria di Lonato che all'accesso della Sp11 dalla rotatoria in località La Perla, tra Esselunga e McDonald's.

Sul posto, oltre all'elisoccorso e ai Vigili del Fuoco del comando provinciale, anche l'automedica di Montichiari e l'infermierizzata di Desenzano, ambulanze di Garda Emergenza, Cosp Bedizzole, Croce Rossa Rivoltella e Soccorso Azzurro Pozzolengo. Al momento non risulta aperta un'inchiesta per omicidio stradale.