Auto si schianta contro un tir, a bordo 5 ragazzi: uno è in gravi condizioni

Alto Garda. Stavano rientrando dopo una serata passata assieme tra risate e divertimento, avevano fatto un po’ tardi, ma quello in arrivo sarebbe stato un giorno di festa, quindi si poteva dormire un po’ di più. Insomma, un normale rientro a casa dopo una nottata in compagnia tra amici, se non fosse per il finale terribile.

È quanto accaduto pochi minuti prima delle 4 del mattino di martedì 25 aprile a cinque ragazzi a bordo di un’auto che viaggiava sulla SS 45 Bis nei pressi di Dro, più precisamente all’altezza del cavalcavia di Santa Lucia, quando si è verificato uno schianto co un camion.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Dro e di Riva del Garda, oltre a due ambulanze e all’elicottero di soccorso, così come quello dei carabinieri, cui sono stati affidati tutti i rilievi del caso. L’autista del camion, un 53enne, è rimasto sostanzialmente illeso; decisamente più gravi le conseguenze per i ragazzi, con l’auto su cui viaggiavano uscita distrutta dall’impatto.



I giovani, un 20enne, un 19enne, due 18enni e un 17enne, sono stati portati in ospedale ad Arco in codice rosso per maggiori accertamenti. Uno di loro, invece, è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento: si tratterebbe del ragazzo alla guida dell'auto, le cui condizioni sono particolarmente serie. La porzione di SS 45 Bis interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico per circa un’ora e mezza.



