Pauroso incidente a Pasquetta: auto fuori strada si ribalta tra i vigneti

Pauroso incidente il giorno di Pasquetta tra Alto Garda e Ledro, lungo la Strada statale 45 bis subito dopo il ponte sul fiume Sarca, in territorio di Dro. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 18.30 una Fiat è finita fuori strada sulla Statale, ribaltandosi e finendo ruote all'aria in un vigneto.

Dopo la chiamata al 112, la centrale operativa ha inviato sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco volontari di Dro, ambulanze a automedica, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Riva del Garda per i rilievi. Il conducente per fortuna non si è fatto nulla: un grande spavento e solo qualche graffio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e il veicolo, e supportato l'autosoccorso Tacconi nel recupero del mezzo.