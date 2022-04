Un volo di 30 metri sulla Statale, poi lo schianto nella vasca dei pesci

Un volo di oltre 30 metri direttamente nella vasca dei pesci. Come riporta Trentotoday.it, è successo la notte di Pasqua a Dro, comunità Alto Garda e Valle di Ledro: per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura sulla Ss45bis al km 123+300, all'altezza della pescicoltura, abbattendo la recinzione di 30 metri e finendo dentro alla vasca.

Quattro persone a bordo

Per recuperare l'auto è intervenuta l'autogru dei Vigili del Fuoco di Trento: sul posto anche 12 pompieri del distaccamento di Dro, con tre mezzi, polisoccorso, celere e mezzo di supporto, i carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda (a cui sono stati affidati i rilievi), un'ambulanza di Trentino Emergenza.

A bordo dell'auto c'erano quattro persone, che per fortuna se la sono cavata con lievi ferite. Per due di loro si è reso comunque necessario il trasferimento in ospedale.