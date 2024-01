Camion travolge il guardrail, poi si ribalta: traffico nel caos sulla Statale

Alto Garda. Traffico nel caos sulla Gardesana Occidentale nel primo pomeriggio di ieri. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni intorno alle 13.15 in località Ciclamino, a Dro nella frazione di Pietramurata, a causa di un camion finito fuori strada.



Il tir ha colpito il guardrail ed è piombato sul prato accanto alla carreggiata, ribaltandosi su un fianco dopo un volo di quasi 3 metri; l’autista se l’è cavata con qualche lieve escoriazione.



Tutto il traffico è stato deviato nella zona di Cavedine, permettendo quindi i soccorsi e le operazioni di recupero del mezzo, con il tratto rimasto bloccato per quasi tre ore. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco.



Fonte: Trentotoday.it