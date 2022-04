Spaventoso frontale, auto vola nella scarpata: traffico nel caos

Alto Garda. Nella mattinata di domenica 24 aprile, uno schianto frontale ha coinvolto due auto sulla strada provinciale 84 all'altezza del chilometro 1,800.

L'incidente è avvenuto introno alle 9.45. Un veicolo è finito nel campo a lato della provinciale con un salto di un paio di metri, l'altro è rimasto sulla carreggiata. Entrambi i conducenti sono usciti illesi dallo scontro.

Sul posto, spiegano i colleghi di Trentotoday, sono intervenuti i vigili del fuoco di Dro con 12 uomini e quattro mezzi. Per recuperare i veicoli è stato necessario l'intervento del carro attrezzi. Sul posto anche la polizia locale dell'Alto Garda per i rilievi del caso. L'intervento è durato fino alle 12: lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.