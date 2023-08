Terribile frontale dopo la curva: 5 feriti in ospedale, 2 sono gravi

Alto Garda. Brutto incidente quello avvenuto ieri, lunedì 28 agosto, sull'ex Statale 45Bis Gardesana in quel di Oltra, pochi passi da Dro, con un bilancio finale di cinque feriti e due vetture completamente distrutte.

I fatti

Tutto è successo intorno alle 17:50: le due auto coinvolte nell'incidente, una Renault Clio che procedeva verso Arco e un'Audi Q2 che andava in direzione opposta, verso Sarche, si sono schiantate frontalmente dopo la curva in località Sass del Diaolo, appunto a ridosso di Oltra.

Un impatto violentissimo: i due conducenti delle auto, un uomo e una donna, sono quelli che hanno avuto la peggio, entrambi portati in codice rosso – lui in elisoccorso, lei in ambulanza – all'ospedale Santa Chiara di Trento. Meno gravi le condizioni delle tre ragazze a bordo della Renault, di 21, 25 e 32 anni, tutte accompagnate in ospedale ad Arco per maggiori accertamenti.

Disagi alla circolazione

Oltre al personale sanitario, ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Dro, i carabinieri di Arco e gli agenti della polizia locale dell'Alto Garda e Ledro. Durante i soccorsi la strada è stata chiusa per più di un'ora, con lunghe code venutesi a formare in entrambi i sensi di marcia.



