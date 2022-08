Auto sbanda e 'vola' nel parcheggio del centro commerciale: paura per madre e figlia

Alto Garda. Illese quasi per miracolo le due passeggere coinvolte nell'incidente di lunedì 22 agosto sulla Statale45 bis Gardesana Occidentale, a Dro in prossimità del km 123,600. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 16.30.

Stando a quanto ricostruito finora, l'auto con a bordo madre e figlia ha prima sbandato e poi è uscita di strada all'altezza del cavalcavia. Qui è prima finita nel canale di scarico delle acque bianche e, passando tra un muro di delimitazione e il guardrail, è piombata all'interno del parcheggio del centro commerciale. Fortunatamente non c'erano persone nelle vicinanze. Madre e figlia sono uscite spaventate ma illese dal veicolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Corpo di Dro, gli agenti della polizia locale dell'Alto Garda, un'ambulanza del 118, la Croce rossa di Vezzano e il carro attrezzi per il recupero del mezzo.

Quasi contemporaneamente, nella vicina frazione di Pietramurata al km 131,800, si è verificato uno schianto tra scooter e furgone, vicino alla farmacia comunale. Il ragazzo a bordo dello motociclo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco di Dro sono intervenuti con 4 uomini in supporto all'eliambulanza della Croce Rossa. I rilievi sono stati raccolti dalla polizia stradale.



Fonte: Trentotoday.it