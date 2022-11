Terribile schianto tra 5 auto: 8 feriti, 4 portati d'urgenza in ospedale

Alto Garda. Cinque auto, otto feriti, l’intervento di quattro ambulanze, un’auto medica e pure l’elisoccorso: è questo il bilancio del grave incidente avvenuto sulla Gardesana (la Statale 45bis) nel tardo pomeriggio di sabato, all'altezza di località Marocche nel territorio comunale di Dro.

La chiamata al Nue (Numero unico emergenze) del 112 è arrivata alle 17.52. Sul posto, oltre ai numerosi mezzi del soccorso medico, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Dro, i carabinieri di Riva del Garda e la polizia locale Alto Garda e Ledro.

Dei feriti coinvolti nello schianto, quattro sono stati portati d'urgenza in ospedale per il ricovero in codice rosso: si tratta di tre uomini di 41, 44 e 53 anni e di una 49enne. Vista la portata dell’incidente, sono stati segnalati numerosi disagi alla circolazione, con chilometri di coda in entrambe le direzioni di marcia.



La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Ancora non è chiaro cosa abbia innescato la maxi carambola, nel corso della quale due auto – una berlina Mercedes e una Smart Forfour – si sono scontrate frontalmente.



