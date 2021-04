Svolta nel supermercato, poi succede di tutto: maxi schianto fra 3 auto

Un ferito è stato portato in ospedale

Alto Garda. Cerca di evitare l'auto in svolta e finisce contro un altro veicolo: è accaduto a Dro nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 aprile. Oltre ai tre autisti è stato coinvolto un passeggero, un giovane che è stato trasportato al pronto soccorso di Arco, perché lamentava dolore alla spalla.

Le due vetture provenivano da Arco in direzione Pietramurata, una ha svoltato nel parcheggio del supermercato Coop Consumatori e l'altra, per cercare di evitare l'impatto, è finita nel parcheggio coinvolgendo un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi con 14 vigili del fuoco, una pattuglia della Radiomobile di Riva del Garda per i dovuti rilievi e l'autosoccorso con il personale del 118.



Fonte: Trentotoday.it