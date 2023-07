Auto si ribalta sulla Provinciale, ma il guidatore è sparito nel nulla

Alto Garda. Un caso decisamente curioso quello avvenuto la scorsa notte: erano circa le 4:00 del mattino quando sulla Provinciale 84, poco fuori Dro, un’auto è uscita di strada, ribaltandosi. Immediatamente è scattato l’allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Dro, i carabinieri e un’ambulanza; qui, però, è successo qualcosa di bizzarro.

Come riporta Il Dolomiti, i soccorritori arrivati sul posto hanno trovato l’auto ribaltata ed hanno usato il divaricatore per accertarsi che all’interno non ci fosse nessuno. Tuttavia, non solo all’interno non c’era nessuno, ma nemmeno nei paraggi.



Il conducente dell’auto, infatti, era sparito. Le ricerche sono proseguite nel corso della nottata fino alle prime luci dell’alba, ma del guidatore nessuna traccia; evidentemente, le forze dell'ordine non avranno difficoltà a risalire alla sua identità grazie ai documenti nell'auto. Un caso simile era accaduto lo scorso dicembre: per recuperare l'auto si era reso necessario l'intervento della gru dei vigili del fuoco.