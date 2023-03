Spaventoso incidente sulla Statale, auto si ribalta: un ferito e caos traffico

È stato un pomeriggio da dimenticare, quello di ieri a Dro sulla Gardesana Occidentale. Non solo l'auto ribaltata e poi piombata nel parcheggio di un supermercato: circa 3 ore dopo – erano le 16.10 – una Dacia Duster è finita ruote all'aria davanti alla pescicoltura di Pietramurata, a seguito dell'impatto con un'altra auto.

Per fortuna, le due persone presenti sul veicolo sono uscite da sole dall'abitacolo: un 35enne è stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso, mentre l'altro automobilista non ha riportato gravi lesioni. Per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, la strada è rimasta chiusa un'ora (si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia). Oltre al 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della Stradale e i vigili del fuoco volontari di Dro.