Litigano in mezzo alla strada, travolti da un'auto: morti due ragazzi di 21 e 24 anni

Terribile tragedia sabato notte tra Paladina e Villa d'Almè, in provincia di Bergamo: due ragazzi sono stati travolti e uccisi in Via Milano, sulla strada ex Statale, all'esterno del locale Evolution. Le vittime sono il 21enne Driss Ouaissa e il 24enne Brahim Amine Ben Faresse: secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, i due – amici da una vita – stavano litigando e nella zuffa sono finiti a terra, in mezzo alla strada. E' proprio in quel momento (erano circa le 2) che sono stati travolti da un'auto, guidata da un sessantenne: il conducente non si è fermato ed è fuggito, ma meno di mezz'ora più tardi si è ripresentato sul luogo dell'incidente. E' risultato negativo all'alcol test, ma comunque ora è sotto indagine per omicidio stradale.

Disposta l'autopsia

La macchina dei soccorsi si è mobilitata rapidamente, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. A seguito dell'impatto uno dei due giovani è morto sul colpo, l'altro è stato rianimato a lungo (per almeno mezz'ora) ma senza successo. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria: il pm Emanuele Marchisio, che coordina le indagini, ha disposto venga effettuata l'autopsia su entrambi i corpi.

Il dolore delle famiglie

Nel frattempo in città sono i giorni del dolore per la scomparsa di Driss e Brahim. Il più giovane, Driss Ouassia, era nato e cresciuto a Bergamo: ancora oggi abitava al quartiere Monterosso, lavorava per Amazon a Cividate al Piano. Brahim Amine Ben Faresse, 24 anni, era invece nato in Marocco ma è arrivato in Italia che era ancora un bambino: abitava in Viale Giulio Cesare insieme alla famiglia, faceva l'operaio in una fabbrica alla periferia della città.