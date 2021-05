Donna investita sulle strisce: è morta in ospedale

Via Zane

Tutti i disperati tentativi di salvarla purtroppo non sono serviti: è deceduta la donna investita nel pomeriggio di venerdì in via Zane a Salò. Luciana Avanzi, questo il suo nome, aveva 72 anni ed era residente a Roè Volciano.

L'incidente si è verificato attorno alle 18 lungo uno dei viali principali del paese gardesano, nei pressi dello stadio e del parcheggio che il sabato mattina ospita il grande mercato settimanale. Quando la donna stava attraversando la strada, è sopraggiunta a velocità moderata - questa la testimonianza delle persone che hanno assistito alla scena - un'auto che l'ha centrata in pieno. Caduta a terra, Luciana ha battuto la testa sull'asfalto.

Soccorsa inizialmente da un'ambulanza, la donna è stata successivamente trasportata al Civile di Brescia in elicottero. Dopo una notte di terapia intensiva, nella giornata di ieri Luciana è deceduta. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi del caso. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 47 anni residente in zona.