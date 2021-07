Morto schiacciato nella cabina del camion: erano gli ultimi giorni prima delle ferie

Erano i suoi ultimi giorni di lavoro prima delle ferie: ad agosto sarebbe tornato a Catanzaro, la sua città d'origine, per passare qualche giorno di vacanza insieme alla moglie Felicia e al figlio di 10 anni. Ma un drammatico destino l'ha strappato alla vita nella notte tra martedì e mercoledì, sull'autostrada A21 tra i caselli di Manerbio e Pontevico, in territorio di quest'ultimo: a bordo del camion che stava guidando, per conto della Italtrans, si è schiantato con un altro mezzo pesante, adibito al trasporto di sabbia.

Chi era la vittima del tragico incidente

Impatto violentissimo, e purtroppo fatale: Domenico Schinello, 47 anni, è morto sul colpo. Abitava a Calcinate, in provincia di Bergamo a pochi chilometri dai confini bresciani, dove si era trasferito da una ventina d'anni. E' rimasto incastrato nell'abitacolo, nella cabina schiacciata contro il rimorchio del camion che aveva davanti a sé: ferito in modo lieve anche il secondo camionista, 34 anni, e un uomo e una donna di 49 e 51 anni a bordo di una Citroen Picasso rimasta coinvolta nell'incidente.

Per liberare Schinello dal groviglio di lamiere si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia. Purtroppo non c'era già più niente da fare. Sul posto tre ambulanze (da Brescia, Dello e Leno) oltre all'automedica: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Montichiari.

Indagini per omicidio stradale

La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Sono stati sequestrati anche i mezzi coinvolti nello schianto: come da prassi, in casi come questi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Tutto è successo poco prima delle 4.30: l'ipotesi è che Schinello non abbia visto il camion fermo davanti a sé, forse a causa di un colpo di sonno o di un malore. Ma gli approfondimenti sono in corso.