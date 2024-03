Travolto da un’auto pirata, è ancora in Rianimazione: tutto il paese tifa per Domenico

È ancora ricoverato in Rianimazione Domenico Perani, il ciclista di 68 anni che, nella tarda mattinata di giovedì 7 marzo è stato stato travolto da un’auto mentre, in sella alla bici, stava percorrendo via Sant’Andrea a Cazzago San Martino. Le sue condizioni sono stabili, ma restano gravi e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Nel frattempo i carabinieri proseguono le indagini per risalire all’automobilista che lo ha travolto, facendo cadere la bici in una scarpata e Perani sull’asfalto, e non si è nemmeno fermato a prestare i soccorsi. In attesa di ascoltare il racconto del 68enne, i militari sarebbero riusciti a risalire al modello della macchina che lo ha investito: si tratterebbe di una Fiat Punto di colore bianco. Attraverso le immagini delle telecamere - pubbliche e private della zona - i militari porterebbe presto rintracciare chi era al volante: rischia un’accusa di omissione di soccorso e fuga, reato per il quale è previsto anche l’arresto.

Tutta Cazzago san Martino, come il mondo del ciclismo bresciano, fa il tifo per Domenico: appassionato di bici fin da quando era un bambino, è stato un corridore professionista dal 1982 al 1984, dopo aver vinto il prestigioso trofeo Guizzi di Brescia. Di casa da sempre a Cazzago San Martino, il 68enne gestisce un negozio di bici.