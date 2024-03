Una distrazione, e si schianta contro lo spartitraffico: paura per una giovane

Un attimo di distrazione che è costato caro. Una giovane di 20 anni nella serata di ieri, venerdì 15 marzo, si è schiantata contro lo spartitraffico lungo la tangenziale Sp11, tra i Comuni di Lonato e Desenzano del Garda, all'altezza di via Mapella. L'incidente si è verificato attorno alle 18:30.

La giovane automobilista viaggiava su una Lancia Ypsilon. Per una distrazione - che poteva rivelarsi fatale - ha centrato in pieno il pilone in cemento e metallo che divide la carreggiata in corrispondenza dell'uscita per Lonato.

La giovane è stata soccorsa sul posto dal personale giunto a bordo di un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa, poi trasferita - non in gravi condizioni - in ospedale al Civile di Brescia. Sul posto, per i rilievi e la gestione del traffico intenso del venerdì sera, carabinieri e vigili del fuoco.