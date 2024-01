Frontale con un camion, l'auto prende fuoco: ingegnere muore carbonizzato

Martedì 30 gennaio, intorno alle 11, a Presezzo (Bg) si è verificato un terribile quanto drammatico incidente stradale, lungo l'asse interurbano verso Mapello.

Le operazioni condotte dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale si sono protratte per diverse ore. Non facile identificare la vittima: la Renault Kadjar sulla quale viaggiava è stata avvolta dalle fiamme.

Al volante c'era Diego Kodric, 52enne di Bergamo e padre di due bambine. Diplomato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio al Politecnico di Milano, Kodric aveva lavorato per oltre vent'anni nell'area cave di Italcementi. In estate aveva intrapreso una nuova carriera come insegnante di materie scientifiche.

La dinamica esatta dell'incidente rimane ancora da chiarire. Pare che la Renault di Kodric abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un camion guidato da un ucraino di 55 anni, rimasto illeso. L'automobile ha preso fuoco a seguito dell'impatto. Purtroppo, per Kodric non c'è stato scampo: il corpo è stato trovato carbonizzato all'interno dell'abitacolo.

La salma si trova all'ospedale Papa Giovanni XXIII, in attesa delle esequie funebri. Oltre alle figliolette, lascia nel dolore la moglie Roberta.