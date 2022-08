Spaventoso frontale tra auto: paura per una donna incinta e il figlioletto di 4 anni

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente avvenuto, verso le 17.40 di lunedì, a Desenzano: due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Colombare di Castiglione, all'altezza dell'ingresso sulla Provinciale 567.

L'impatto è stato piuttosto violento, tanto che entrambe le auto sono andate praticamente distrutte, ma non si registrano - per fortuna - feriti gravi. Si sono comunque vissuti interminabili minuti di angoscia: a bordo di una delle due auto - una Seat Leon - viaggiavano infatti una giovane donna in dolce attesa, il figlioletto di 4 anni e il marito.

Sul posto, per i soccorsi, sono state inviate tre ambulanze: per la 36enne e per il bimbo che porta in grembo pare - fortunatamente - nulla di grave. È stata comunque accompagnata in ospedale, a Desenzano, per essere sottoposta ai controlli del caso. Anche il suo bimbo di 4 anni se la sarebbe cavata con qualche lieve escoriazione. Entrambi sono stati ricoverati in codice verde.

Il 28enne che era al volante dell'altra auto (un'Alfa Romeo Giuletta) avrebbe invece rimediato una profonda ferita alla fronte ed è stato ricoverato nel nosocomio della cittadina gardesana in codice giallo. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale di Desenzano, che sta ricostruendo con esattezza la dinamica.