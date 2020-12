Travolta e investita sulla strisce, sbalzata sull'asfalto per diversi metri

Incidente stradale lunedì mattina in Via Marconi a Desenzano del Garda, sulle strisce pedonali proprio sotto il viadotto e a poche decine di metri dall'incrocio di Via Bezzecca: è qui che intorno alle 7.30 una donna di 52 anni è stata travolta e investita mentre era in sella alla sua bicicletta. E' stata colpita in pieno da un furgone Ford che arrivava dal paese, diretto verso la tangenziale.

La donna è stata prima sbalzata sul parabrezza e poi per diversi metri sull'asfalto: sotto shock l'automobilista, che ha comunque riferito di non averla vista arrivare. Per lunghi attimi si è temuto il peggio: l'allarme al 112 è stato infatti lanciato in codice rosso, poi derubricato in un più rassicurante codice giallo dopo i primi accertamenti medici.

La 52enne era stesa a terra priva di sensi, ma si è subito ripresa: è stata medicata sul posto e poi trasferita in ospedale, al Civile di Brescia, da un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella. Non pochi i disagi al traffico, in un tratto sempre da tutto esaurito: la gestione della viabilità è stata affidata alla Polizia Locale, i rilievi invece ai Carabinieri.