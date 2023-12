Malore al volante, si schianta con l'auto nella rotonda: morto un uomo

Ha accusato un malore mentre era al volante della sua auto: non è riuscito ad accostare e nemmeno a fermare la corsa, finendo per schiantarsi nella rotonda. Rianimato sul posto, e poi trasferito d’urgenza in ospedale, è morto poche ore dopo il ricovero. Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è un uomo di 55 anni: il malore non gli ha lasciato scampo, nonostante la tempestività dei soccorsi e i disperati tentativi dei sanitari e dei medici.

La tragedia si è consumata verso le 20.15 di ieri, giovedì 28 dicembre, all’incrocio tra via Cavour e via Marconi a Desenzano del Garda. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale della cittadina gardesana, che si è occupata dei rilievi del caso, il 55enne avrebbe accusato un infarto mentre guidava e per questa ragione avrebbe perso il controllo dell’auto.

Soccorso dai sanitari, giunti a bordo di due automediche e di un’ambulanza, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all'ospedale di Desenzano. Inutili, purtroppo, gli sforzi dei medici: il 55enne è spirato nella notte.