Esce di strada in curva, auto 'vola' nel fosso e si ribalta: feriti due ragazzi

Nella serata di domenica 10 aprile, due ragazzi di 20 e 21 anni sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente stradale avvenuto a Desenzano del Garda. La Mercedes sulla quale viaggiavano, insieme ad altri 2 amici di 19 e 20 anni, è finita fuori strada terminando la corsa nel fossato adiacente la carreggiata, ribaltandosi.

Lo schianto nel fosso

È accaduto poco prima delle 21.30 lungo via dei Colli Storici. Per cause da accertare, il ragazzo al volante ha perso il controllo della Mercedes mentre affrontava una curva, poi il 'volo' nel corso d'acqua. L'auto si è capovolta: i 4 giovani sono stati estratti dai vigili del fuoco, sopraggiunti sul posto insieme a tre ambulanze.

I soccorsi

Due di loro sono usciti miracolosamente illesi dall'abitacolo, mentre altri due avrebbero riportato diversi traumi e sono stati trasportati all'ospedale di Peschiera a bordo di due autolettighe. I due giovani feriti abitano a Soave, nel Veronese: le loro condizioni non sarebbero critiche, sono infatti stati ricoverati in codice giallo.

La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Salò, che si è occupata dei rilievi di rito. Il ragazzo al volante, come da prassi, è stato sottoposto agli esami per accertare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue. Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto - forse a causa della velocità troppo elevata - mentre affrontava una curva.