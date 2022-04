Porsche si schianta contro la centralina dell'Enel: auto distrutta, conducente in ospedale

Svegliati nel cuore della notte dal frastuono creato da un violento incidente, poi dalle sirene di ambulanze e vigili del fuoco. Nottata movimenta, quella tra martedì e mercoledì, per i residenti di via Allende, a Desenzano. Tutto è accaduto verso le 2.15: una Porsche Macan, guidata da un 51enne, è uscita di strada, mentre affrontava una curva, finendo la sua corsa contro una centralina dell'Enel situata all'altezza del civico 8.

Un impatto piuttosto violento che ha distrutto la parte anteriore della macchina e pure la centralina. Per il conducente tanta, tantissima paura e diversi traumi, ma pare nulla di grave. Dopo le prime cure prestate dai volontari della croce rossa di Calvagese, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, il 51enne è stato trasportato all'ospedale di Desenzano, per il ricovero in codice giallo.

Sul posto - oltre alla polizia stradale di Darfo Boario Terme che si è occupata dei rilievi di rito - sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la centralina. I tecnici dell'azienda fornitrice di energia elettrica avrebbero già riparato i danni, evitando interruzioni di corrente per coloro che risiedono nella via.