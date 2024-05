Tragedia all'alba: si schianta da solo contro un cantiere, muore a 45 anni

Un uomo di 45 anni ha perso la vita poco prima dell'alba di mercoledì sulla tangenziale che da Desenzano porta a Peschiera del Garda: era in sella alla sua moto quando, intorno alle 5.30, si sarebbe schiantato in autonomia contro il cantiere stradale all'altezza dello svincolo della Sp11 per Sirmione, San Martino e Pozzolengo, in direzione Verona.

Un altro incidente

Il detto cantiere, tra l'altro, è quello che è stato allestito in questi giorni a seguito del pauroso schianto avvenuto poche centinaia di metri più avanti, lunedì mattina all'altezza di Rovizza tra Sirmione e Peschiera, in cui hanno perso la vita due camionisti, Costel Blanaru (53) e Renzo Roberto Leita (65). A seguito dell'impatto è rimasta coinvolta una terza vettura (salva la donna a bordo) che ha preso fuoco: le fiamme e i detriti hanno danneggiato il manto stradale e da più di due giorni si lavora senza sosta per il ripristino.

Morto sul colpo

L'incidente di mercoledì è avvenuto ancora in territorio di Desenzano. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica, se non che il centauro 45enne avrebbe fatto tutto da solo. Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi: sul posto anche i Vigili del Fuoco, l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa. A nulla sono serviti, purtroppo, i soccorsi tempestivi: all'arrivo dei sanitari il 45enne era già morto, deceduto sul colpo a seguito dell'impatto. Lunghe code e rallentamenti: sarà così per tutta la mattina.