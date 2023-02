Tragico schianto in tangenziale: la vittima è una giovane mamma

Classe 1990, doveva ancora compiere 33 anni K.S., queste le sue iniziali, la giovane mamma morta nel tragico incidente stradale di lunedì pomeriggio in tangenziale a Desenzano, subito dopo la galleria del Menasasso in direzione Verona: la donna abitava al campo nomadi di Valeggio sul Mincio e a bordo della sua Lancia Y stava probabilmente tornando verso casa.

L'incidente

Lo schianto poco prima delle 17.30: per cause in corso di accertamento la sua auto avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava un'altra vettura, una Mercedes Classe A guidata da una ragazza di 29 anni. Impatto violentissimo e purtroppo inevitabile: i due veicoli si sono accartocciati in un groviglio di lamiere, K.S. è morta sul colpo e la 29enne è rimasta incastrata nell'abitacolo, liberata solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Le indagini

La ferita è stata soccorsa dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella e poi trasferita in elicottero alla Poliambulanza di Brescia, dove è ancora ricoverata: non è in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano: come da prassi è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, entrambi i mezzi sono stati sequestrati. E' già arrivato invece il nulla osta per la sepoltura della vittima: la salma è a disposizione dei familiari.