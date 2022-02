Spaventoso schianto auto-tir in tangenziale: traffico paralizzato

Traffico nel caos e code chilometriche mercoledì mattina sulla Sp11, a causa di un incidente - avvenuto poco dopo le 8 - a Desenzano, all'altezza dell'uscita di Rivoltella.

Nello schianto sono rimasti coinvolti un camion e un'auto che, dopo l'impatto, è uscita di strada, finendo la sua corsa nei campi che costeggiano la tangenziale.

Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco - di Brescia e Castiglione - due ambulanze e i carabinieri di Desenzano. Stando alle prime informazioni trapelate, sia l'automobilista che il camionista non avrebbero riportato ferite: sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 e per nessuno dei due si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: si segnalano code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.