Tragico frontale sulla Provinciale: morta una giovane donna

E’ pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto lungo la strada provinciale 11 a Desenzano: una donna di circa 30 anni è morta tra le lamiere accartocciate della sua auto; un’altra persona è rimasta gravemente ferita.

Stando alle prime informazioni trapelate, verso le 17.15 di oggi (lunedì 20 febbraio) l’auto guidata dalla vittima si sarebbe scontrata frontalmente con un altro veicolo all’uscita della galleria, nei pressi della rotonda del supermercato Esselunga.

Per i soccorsi, oltre ai vigili del fuoco, sono state inviate due ambulanze e l’eliambulanza che ha trasportato la persona ferita alla Poliambulanza di Brescia. Per la donna al volante della macchina non ci sarebbe invece stato più nulla da fare. La dinamica del tragico schianto è al vaglio della polizia stradale.

Traffico in tilt: lunghe code si registrano in entrambe le direzioni di marcia.