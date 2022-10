Terribile schianto in tangenziale, galleria chiusa: feriti e traffico nel caos

Traffico nel caos sulla Strada Provinciale 11 a Desenzano, per un incidente avvenuto all'altezza della galleria dell'Esselunga, verso le 10.40 di stamattina.

Lo schianto in tangenziale ha coinvolto un 'bilico', rimasto di traverso in mezzo alla carreggiata, e pare anche due furgoni. Per i soccorsi sono stati inviati sul posto tre ambulanze, l'elicottero del 118 decollato da Bergamo, diverse squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della Stradale.

Il tunnel è stato chiuso al traffico. Per chi proviene da Sirmione, la coda ha già raggiunto una lunghezza di 3 km. In direzione opposta, l'uscita è obbligatoria agli svincoli della rotonda del McDonald's.