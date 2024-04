Travolto da un'auto nella rotonda, ciclista lotta tra la vita e la morte al Civile

Un 65enne è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia, a seguito del brutto incidente in bicicletta che l'ha visto protagonista nella giornata di ieri, martedì 16 agosto, in via Colli Storici a Desenzano.

La dinamica

Verso le 17.50, l'uomo stava pedalando in prossimità della rotonda di San Martino della Battaglia, dove ci sono anche le rampe d'ingresso alla tangenziale che porta a Brescia e ad Affi. Mentre stava entrando nella rotatoria è stato travolto da un'auto, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri (probabile una mancata precedenza).

Il ciclista è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e da un'auto medica: era in arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto. Nel frattempo, dall'ospedale Papa Giovanni di Bergamo era decollato l'elicottero del 118, che ha poi condotto il ferito dell'ospedale Civile in gravissime condizioni: ora lotta per la vita in Rianimazione.